VIDEO | Tratamentul bio pentru cultura de legume atacată de trips (FOTO) DAUNATORI … Tripsul este unul dintre daunatorii problematici in culturile de legume din Romania, pagubele cauzate de acesta fiind in creștere, de la un an la altul. Odata instalat in cultura, aceasta mica insecta fitofaga poate purta și boala petelor de bronz (TSWV), virus care poate compromite culturile de tomate sau de ardei. “A trebuit sa […] Articolul VIDEO | Tratamentul bio pentru cultura de legume atacata de trips (FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

