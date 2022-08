VIDEO - Transportatorii de persoane şi mărfuri, în atenţia poliţiştilor Politistii buzoieni au desfasurat pe 22 august, in intervalul orar 06.00-09.00, activitati de verificare a legalitatii transportului public de persoane si de marfuri. In cadrul actiunii, au fost verificate autovehiculele destinate transportului public de persoane, cu capacitatea de transport mai mare de 8+1 locuri, precum si cele destinate transportului de marfa, cu masa totala maxima autorizata mai mare de 2,5 tone. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, timp de trei ore, politistii buzoieni au desfasurat inca o acțune de verificare a transportatorilor de persoane și de marfuri. In cadrul actiunii, au fost verificate autovehiculele destinate transportului public de persoane, cu capacitatea de transport mai mare de 8+1 locuri, precum…

- Actiune desfasurata de polițiștii rutieri pe linia transportului de persoane In aceasta dimineața, intre orele 06.00-09.00, politistii din cadrul Serviciului Rutier Vrancea, impreuna cu politisti ai formatiunilor rutiere si ai Biroului Rutier Focșani au desfasurat, pe drumurile publice din județul Vrancea,…

- In aceasta dimineața, intre orele 05:00 și 09:00 polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice au desfașurat acțiuni de control avand ca scop respectarea prevederilor Hotararii Consiliului Local nr. 228/2006, art. 12.1, pct. 2 privind transportul de persoane cu microbuze…

- Politistii rutieri din judetul Alba au actionat pentru verificarea autovehiculelor destinate transportului de persoane si marfa, iar pentru abateri constatate au aplicat 68 de amenzi. Activitatea de control s-a desfasurat, pe parcursul a 7 zile. In perioada 18- 24 iunie 2022, politistii rutieri din…

- Politistii rutieri, impreuna cu repezentantii Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, au controlat in aceasta dimineata 112 autovehicule si au aplicat 44 de sanctiuni contraventionale Ieri dimineata, in intervalul 07.00-09.00, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de…

- Un numar de 32 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 37.850 de lei, au fost aplicate joi de politistii rutieri giurgiuveni in cadrul unei actiuni pentru verificarea legalitatii transportului public de marfa si persoane, potrivit Agerpres."Politistii din cadrul Serviciului Rutier Giurgiu…

- Politistii IPJ Constanta au efectuat o razie pentru reducerea riscului rutier in transportul rutier public de persoane si de marfa. Potrivit IPJConstanta, in perioada 13 19 iunie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier si ai formatiunilor rutiere din judetul Constanta au desfasurat actiuni pentru…

- Politistii rutieri din judetul Alba au actionat pentru verificarea autovehiculelor destinate transportului de persoane si marfa, iar pentru abateri constatate au aplicat 85 de amenzi. Activitatea de control s-a desfasurat, pe parcursul a 7 zile. In perioada 13- 19 iunie 2022, politistii rutieri din…