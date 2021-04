Stiri pe aceeasi tema

- București este pe primul loc in topul celor mai aglomerate orașe din lume. Intr-un an, un locuitor al Capitalei pierde in trafic 6 zile. Motive sunt numeroase: strazile nu sunt suficient de largi, amenzile sunt mici și, in lipsa locurilor de parcare, șoferii iși lasa mașinile la intamplare. Mai sunt…

- Trei sectoare ale Capitalei sunt colorate in rosu, dupa ce pragul de trei infectari la mia de locuitori a fost depasit, conform datelor publicate de Guvern in premiera , informeaza G4media . Sectorul 1 are cea mai mare rata de incidența COVID-19 din București, de 3,98 la mie in ultimele 14 zile. Pe…

- Un puternic incendiu a izbucnit sambata seara in Sectorul 5 al Capitalei, unde patru case au fost cuprinse de flacari, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența. Incendiul s-a produs pe strada Risipitu Samoila din București, patru locuințe și anexele acestora fiind afectate de focul care s-a…

- Un elev a fost confirmat cu Sars-Cov-2. Este vorba de un caz la Școala Gimnaziala „Sfantul Andrei” din Sectorul 6 al Capitalei. Elevul se afla intr-o clasa de 28 de elevi, dar doar 26 au venit fizic la școala. Ceilalți 2 elevi studiau online, la cererea parinților, informeaza Digi24. De marți…

- O fetița de clasa a II-a de la Școala Sf. Andrei din București și-a aratat bucuria revenirii la ore și revederii cu invațatoarea scriindu-i acesteia un bilet, pus frumos in plic, in care ii spune ca ii este „ca o mama”. Eleva de 8 ani ii mulțumește profesoarei ca nu a renunțat la grupa ei, in ciuda…

- ”Ca urmare a semnalelor pe care le-am primit cu privire la comunicarea unui numar mare de somatii catre contribuabili pentru debite deja achitate, precum si la nerespectarea regulilor de distantare fizica la unele sedii ale Administratiilor Finantelor Publice din Bucuresti, am dispus efectuarea unui…