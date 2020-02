Europarlamentarul Traian Basescu s-a declarat revoltat de situația copiiilor refugiați din insulele grecești și a acuzat Comisia Europeana ca nu face suficient in criza umanitara grava. Basescu a propus ca fiecare stat european sa preia o parte din copiii refugiați care traiesc in condiții inumane

„Dna președinte, reluam subiectul pe care l-am discutat acum o luna la Strasbourg. Nimic nu se intampla. In realitate, situația din insulele grecești este extrem de dificila și pentru localnici și pentru refugiați. Ma voi referi insa la cei circa 7.600 de copii care traiesc in insule in condiții…