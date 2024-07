Stiri pe aceeasi tema

- Ayres Sasaki, in varsta de 35 de ani, a murit aproape instantaneu dupa s-a electrocutat cu un cablu in timp ce canta la Hotelul Solar din Salinopolis, relateaza presa locala, potrivit Sky News.

- Doi piloți militari aflați in formare au fost uciși intr-un accident de avion la Kayseri, in centrul Turciei, a anunțat marți Ministerul turc al Apararii, citat de agenția AFP. Dupa ce a decolat de la baza militara din Kayseri pentru un zbor de antrenament, avionul s-a prabușit la sol dintr-un motiv…

- O femeie de 72 de ani a murit intr-un teribil accident de circulație la Piscu, in județul Galați, dupa ce fiica ei, care se afla la volanul unui Mercedes, ar fi adormit și mașina a intrat pe contrasens intr-un TIR. Femeia decedata este mama fostei campioane olimpice de gimnastica Gina Gogean. Șoferița…

- Un om a murit, iar altul este in stare grava la Spitalul Județean de Urgența, in timpul evacuarii unei fose septice, in comuna Ștefan cel Mare, din Vaslui. Autoritațile locale au inchiriat un utilaj de curațire a foselor septice, doi localnici, ambii din Marașeni, fiind trimiși sa urmareasca execuția…

- Tragedie intr-o familie din județul Calarași. O fetița de 4 ani și bunica acesteia au murit, dupa ce ar fi mancat pește pregatit in ziua de Florii. Copilul s-ar fi simțit rau inca de duminica seara, iar luni dimineața familia a chemat ambulanța. La sosirea echipajului fetița era deja in stop cardio-respirator,…

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in timpul unui exercițiu. Accidentul a avut loc in Malaysia. Zece persoane au murit in urma accidentului. Two military helicopters collided into each other in midair in Lumut, Malaysia. The Perak fire and rescue department has confirmed that 10 people died after…