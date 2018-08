Tragedie in apropiere de Moscova. Sase moldoveni si doua persoane de alta nationalitate au murit intr-un cumplit accident rutier. Accidentul s-a produs dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu un autoturism, iar mai apoi a fost izbit de un camion. Cei sase cetateni din Republica Moldova se aflau in microbuzul facut zob. Au mai fost ranite alte opt persoane, toate din Republica Moldova, doua dintre acestea fiind in stare grava. b1.ro