- Pentru prima data, in fruntea Garzii Civile din Spania a fost numita o femeie, a anuntat vineri intr-un comunicat guvernul premierului socialist Pedro Sanchez, transmit AFP si EFE potrvit AgerpresMaria Gamez, in varsta de 50 de ani, care ocupa postul de subprefect al provinciei Malaga,…

- În data de 18 decembrie, mama tinerei s-a deplasat pe strada Bizusa din Cluj-Napoca. Fiica nu îi mai raspundea la telefon din luna noiembrie, dar nici la e-mail-uri. Când a intrat în locuinta, femeia a facut o descoperire socanta. Fiica ei era decedata, întinsa pe pat…

- Tragedie in Giurgiu, informeaza antena3.ro.O femeie, de 71 de ani, si a pus capat zilelor duminica dimineata.Aceasta s a aruncat de la etajul patru al apartamentului in care locuia, situat intr un bloc pe soseaua Bucuresti.La fata locului a sosit un echipaj de la SAJ Giurgiu. In ciuda manevrelor de…

- O femeie de 59 de ani a fost lovita de o masina pe o trecere de pietoni din Lugoj. Accidentul s-a petrecut in centrul Lugojului, in acelasi loc in care o alta femeie a fost ranita in urma cu exact zece zile. De aceasta data, soferul unei autoutilitare nu s-a asigurat la trecerea de pietoni din intersectia…

- In ultima zi de campanie inaintea turului II al prezidentialelor, deputatul PSD Dambovita, Claudia Gilia a ales sa transmita un mesaj cu iz mobilizator pentru membrii si simpatizantii PSD dar si pentru toti romanii. Parlamentarul Claudia Gilia spune ca aprecieza oamenii muncitori și cinstiți…

- Daca ar trebui ca o persoana sa te execute, ai prefera sa fie o femeie sau un barbat? O femeie despre care se spune ca e „tuta” sau un barbat despre care se spune ca e „mut”? Dilema aceasta o am eu acum, cand ma vad in fața celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, […] Articolul Iohannis,…