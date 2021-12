VIDEO Tragedie în SUA: Un depozit plin cu muncitori s-a PRĂBUȘIT din cauza unei TORNADE - Peste 50 de oameni au murit Autoritațile au transmis ca peste 55 de milioane de americani sunt in pericol din cauza furtunilor. Valul de tornade a lovit statele americane Arkanses, Missouri, Tennessee, Kentucky și Illinois."Ma tem ca peste 50 de oameni au murit in Kentucky. Vin confirmari pentru fiecare in parte, insa vom pierde peste 50 de oameni, probabil intre 70 și 100. Este devastator", a declarat ANDY BESHEAR, guvernatorul statului Kentucky.Autoritațile din Kentucky au declarat stare de urgența și au transmis ca daunele ar fi unele dintre cele mai grave din ultimul timp.Și in Illinois sunt probleme. Mai mulți oameni… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci state americane au fost lovite in ultimele ore de o serie de tornade care au lasat in urma zeci de victime, au distrus cladiri și au perturbat transportul public. Cel puțin 50 de oameni au murit dupa ce una dintre tornade s-a abatut peste sud-vestul statului Kentucky, vineri seara, potrivit guvernatorului…

- Acoperișul unui depozit Amazon s-a prabușit și mai multe persoane au fost ranite, potrivit Associated Press. Se estimeaza ca aproximativ 100 de persoane ar fi in continuare prinse sub daramaturi. Unitatea se afla in Edwardsville, Illinois, langa St. Louis și a fost lovita de o tornada. Rebecca Clark,…

- Un barbat in varsta de 57 de ani din Florida, pastor, și-a ucis soția și copiii, impușcandu-i. La scurt timp, agresorul a sunat la poliție și a anunțat crimele. Autoritațile au ramas uimite cand au auzit marturia șocanta a barbatului, imediat dupa tragedie.

- Tragedie pe o autostrada din Mexic. 19 oameni au murit dupa ce un camion cu marfa lovit sase masini, unele dintre ele luand foc. Printre victime este si soferul TIR-ului.Autoritatile locale mentioneaza ca inca trei persoane au fost internate la spital in stare grava.

- Doi oameni au murit și un altul a fost ranit dupa ce o persoana a cazut de la inalțimea etajului 7 in timpul unui concert-tribut ABBA. Circa 1.000 de oameni s-au adunat marți seara la sala de concerte Uppsala Konsert & Kongress, in apropierea capitalei Stockholm, pentru un concert-tribut ABBA, scrie …

- Incidentul a avut loc luni, intr-un centru comercial din Boise, nord-vestul Statelor Unite. Mai multe persoane au fost impușcate de catre un individ, care ulterior a fost reținut de polițiști. In urma atactului, doi oameni și-au pierdut viața și alți patru au fost raniți, potrivit Agerpres . Politia…

- Numarul victimelor care au murit dupa ce au consumat alcool contrafacut in Rusia a crescut la 34, potrivit serviciului de presa al Guvernului regional, informeaza Interfax. „In regiune sunt cunoscute 67 de victime ale alcoolului contrafacut, dintre care 34 au murit”, se spune in mesaj.…

- Nikolaos Tsoumanis, un fotbalist grec in varsta de 31 de ani, a fost gasit mort in propria mașina. Poliția elena considera crima drept principalul scenariu pentru moartea lui Tsoumanis, gasit asfixiat cu o franghie in autovehiculul personal, informeaza jurnaliștii spaniolii de la Antena 3. Nikolaos…