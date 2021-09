VIDEO/ Tragedie în Peru - Cel puțin 32 de oameni au murit într-un accident de autocar Imagini infioratoare vin din Peru. Cel putin 32 de persoane, intre care doi copii, si-au pierdut viata si alte 22 de persoane au fost ranite marti dimineata dupa ce un autocar s-a prabusit intr-o rapa, in centrul statului Peru, au declarat politia si serviciile de salvare, relateaza AFP potrivit Agerpres. Un prim bilant indica 17 morti, dar a crescut rapid la 26 si apoi la 29 de decese. Acesta este al treilea accident cu un numar semnificativ de victime in ultimele patru zile in Peru.

Autocarul transporta 63 de pasageri si plecase din Huanuco (nord-est) spre Lima.



''Din pacate,…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

