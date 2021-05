Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata ca urmare a prabusirii duminica a unor tribune intr-o sinagoga aflata in constructie in asezarea Guivat Zeev din Cisiordania, la nord-vest de Ierusalim, informeaza dpa citand informatii furnizate de echipele de salvare israeliene. Victimele sunt…

- 16 persoane au fost ranite, vineri seara, in urma unui accident, in care au fost implicate un microbuz și un autocamion, care a avut loc in localitatea Vanatori, din județul Iași. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, circulația a fost intrerupta…

- Un segment semnificativ din racheta chinezeasca reintrata duminica in atmosfera Pamantului s-a dezintegrat deasupra Oceanului Indian, a anuntat agentia spatiala a Chinei, dupa speculatii intense despre locul in care ar putea cadea acest obiect de 18 tone, relateaza DPA si AFP, citate de Agerpres. „Conform…

- Doi oameni au murit și alți doi au fost raniți grav, vineri, in urma unui accident care s-a produs pe DN 1, in zona localitații prahovene Baicoi. Autoturismul in care se aflau cei patru s-a izbit violent de un stalp de electricitate. Accidentul s-a produs pe sensul de mers Brașov catre Ploiești. Un…

- Zeci de oameni au murit, iar peste 100 au fost raniti intr-o busculada la o sarbatoare religioasa, la poalele Muntelui Meron din Israel, transmite BBC. Datele preliminare ale serviciilor de urgența israeliene indica 44 de raniti in stare critica, 18 grav raniti si 39 de persoane ranite usor. La fata…

- Andrei Criste este pilotul care se afla la manșa avionului MIG-21 Lancer prabușit, marți, in apropiere de Reghin. Este din Cluj și are 37 de ani. El este acum in stare stabila și va fi ingrijit de medicii de la Spitalul Militar din Capitala. Locotenent-comandorul Andrei Criste este pilot militar din…

- Deputatul PNL Vrancea, Ion Ștefan, a ajuns, astazi, la Spitalul Județean ”Sf. Pantelimon” din Focșani, dupa ce componenta unei macarale a cazut peste el. Fostului ministru al Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a suferit mai multe traumatisme, dupa ce un brat al unei macarale s-a rupt…

- Tavanul școlii Stolnicul Constantin Cantacuzino, din comuna Isvoarele, județul Giurgiu, s-a prabușit in timpul nopții de joi, deși lucrarile de renovare erau finalizate in proporție de 90%. Un profesor al școlii, la care ar trebui sa se mearga fizic, deoarece localitatea este in scenariul verde, a semnalat…