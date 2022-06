Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin cinci persoane au murit și sute de oameni au fost raniți dupa ce o tribuna s-a prabușit, duminica, in timpul unei coride care se desfașura intr-o localitate din centrul Columbiei, relateaza presa locala.

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si alte 86 au fost ranite miercuri in Iran, dupa ce un tren care transporta 348 de pasageri a deraiat in apropiere de Tabas, in urma impactului cu un excavator, relateaza AFP. „Saptesprezece persoane au murit si alte 86 au fost ranite, dintre care 37 au fost…

- Inaugurarea s-a transformat intr-un fiasco: cel putin 25 de persoane au fost ranite marti in urma prabusirii unui pod in Cuernavaca, in centrul Mexicului, relateaza AFP, preluata de Agerpres, potrivit hotnews.ro. Printre raniti se afla primarul Jose Luis Urirlstegui, sotia sa Luz Marra Zagal, oficiali…

- Cel putin trei oameni si-au pierdut viata si circa 60 de calatori au fost raniti vineri dupa ce un tren regional a deraiat in sudul Germaniei, informeaza dpa si Reuters. Saisprezece dintre raniti au suferit traumatisme grave cand trenul de pasageri a deraiat in satul Burgrain, a declarat un purtator…

- Cel putin 30 de persoane au murit si alte cel putin 100 au fost ranite vineri intr-un atac rusesc cu rachete asupra unei gari din estul Ucrainei, in timp ce civilii incercau sa plece spre zone mai sigure din tara, a anuntat compania ucraineana feroviara, potrivit Reuters.

- Cel puțin doua persoane au murit și patru au fost grav ranite intr-un atac armat produs joi in centrul orașului Tel Aviv, cel mai recent din mai multe atacuri in care au fost ucise 13 persoane in ultima luna, relateaza Reuters, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cinci persoane au murit si cel putin zece au fost ranite marti dimineata in Ungaria dupa ce un tren a lovit o camioneta la o trecere la nivel cu calea ferata, ceea ce a dus la deraierea trenului, a anuntat politia intr-un comunicat, potrivit AFP si Reuters. „Cinci persoane au murit la fata locului si…