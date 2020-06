Stiri pe aceeasi tema

- Imagini accident cumplit in urma cu puțin timp. Doi politisti au MURIT CARBONIZATI in timpul unei misiuni.VIDEO Doi politisti au murit in urma unui accident, in timp ce se aflau intr-o misiune de patrulare. Accidentul s-a produs pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum si a rezultat cu decesul…

- Apar informații infioratoare despre accidentul de marți seara, in care au murit doi polițiști care se aflau in patrulare, pe raza localitații Șutești (DJ221).In mașina se aflau doi agenți, unul de 21 de ani, iar celalalt de 45 de ani. Agentul e 21 de ani este o tanara. Nu se știe cine a fost…

- Doi politisti - un barbat si o femeie - din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Ianca - IPJ Braila au decedat, marti seara, in urma unui accident rutier, petrecut in timp ce se aflau intr-o misiune de patrulare.

- Potrivit IPJ Buzau, accidentul s-a produs pe DJ 203 I, in afara localitatii Pogoanele. Din primele cercetari a reiesit ca la volan se afla un tanar de 24 de ani din Ialomita, iar in dreapta sa, un alt tanar, in varsta de 22 de ani, din Pogoanele. Cei doi se indreptau din directia Pogoanele catre…

- Sfarșit tragic. Doi jurnaliști au murit in urma unui accident rutier. Cei doi se intorceau, alaturi de o regizoare de filme documentare care este in prezent in stare grava, de la o filmare legata de pandemia de coronavirus.

- Tragedie imensa! O șoferița romanca de TIR, mama a trei copii, a murit intr-un cumplit accident …. O tanara din comuna Rebra, județul Bistrița-Nasaud, șoferița de TIR, a murit intr-un cumplit accident rutier, pe o autostrada din Franța, in timp ce soțul ei, care se afla la volanul TIR-ului, a fost grav…

- Un sofer grabit a ajuns cu masina in cel mai mare rond de la intrarea in Buzau. Masina in care se aflau doua persoane a plonjat cativa metri in aer si s-a oprit chiar in mijlocul giratoriului. Pasagerul le-a declarat politistilor ca s-a intors din Germania si a chemat un amic din Braila sa-l ia de la…