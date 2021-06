Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada SUA in Bulgaria a prezentat scuze sambata in urma unui incident produs in cursul unui exercitiu militar la baza aeriana Cesnegirovo, in care au fost implicati soldati americani care au patruns din greseala in incinta unei fabrici locale, informeaza BTA. 'In cadrul exercitiului Swift…

- Militarul in varsta de 54 de ani a fost numit in fruntea armatei la 26 ianuarie de presedintele nigerian Muhammadu Buhari, aflat sub tirul criticilor dupa luni de grave deteriorari ale situatiei de securitate din cea mai populata tara din Africa. „Prabusirea unui avion al fortelor aeriene s-a produs…

- Tragedie la o unitate de colectare a uleiului uzat din Ramnicu Valcea. Miercuri dimineața a avut loc o explozie, in urma careia doua persoane și-au pierdut viața. Inițial, s-a crezut ca explozia a avut loc la o fabrica de pavele care se afla in aceeași curte cu unitatea de colectare a uleiului uzat.…

- Un copil de 10 ani, care participa la o competiție sportiva pe un stadion „Dunarea” din Galați, a murit dupa ce o bucata de beton a cazut peste el. IPJ Galați a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, iar organizatorii evenimentului sunt la audieri, informeaza Mediafax. Poliția a fost sesizata…

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alta a fost ranita dupa ce un elicopter s-a prabusit in zona unui ghetar din statul american Alaska, afirma surse citate de postul ABC News.Accidentul aerian a avut loc in zona Ghetarului Knik, situat la 80 de kilometri est de orasul Anchorage. Nu este clar daca…

- Accidentul s-a produs sambata, in zona Jisr al-Suez a capitalei.Echipele de interventie continua cautarile printre daramaturi pentru a vedea daca mai exista victime.Procuratura a cerut formarea unei comisii tehnice care sa investigheze cauza prabușiii cladirii. Egiptul se confrunta destul de des cu…

- Accidentul s-a produs sambata, in zona Jisr al-Suez a capitalei.Echipele de interventie continua cautarile printre daramaturi pentru a vedea daca mai exista victime.Procuratura a cerut formarea unei comisii tehnice care sa investigheze cauza prabușiii cladirii. Egiptul se confrunta destul de des cu…

- Accidentul s-a produs sambata, in zona Jisr al-Suez a capitalei.Echipele de interventie continua cautarile printre daramaturi pentru a vedea daca mai exista victime.Procuratura a cerut formarea unei comisii tehnice care sa investigheze cauza prabușiii cladirii. Egiptul se confrunta destul de des cu…