- Un barbat si doua femei au murit si o alta persoana a fost ranita, sambata dimineata, intr-un accident rutier produs pe Autostrada A1 Deva-Nadlac, in zona Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, pe sensul de iesire din tara, unde un autoturism a intrat sub un TIR. Inspectoratul pentru Situatii…

- Noua migranți din India, Siria și Irak au fost gasiți in arad, inghesuiți intr-un camion care transporta un palet cu polistiren in Ungaria. Miercuri, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-a prezentat pe sensul de iesire din tara un cetatean roman, aflat la volanul unei…

- Șoferul unui microbuz care venea din Ungaria și care era plin cu oameni a vrut sa intre in țara pe sensul de ieșire, ca sa evite carantina, informeaza site-ul Poliției de Frontiera.Soferul unui microbuz inmatriculat in Romania, in care se aflau opt pasageri, a incercat eludarea controlului de frontiera…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea a anuntat ca numarul victimelor exploziei de astazi, de la Uzina Mecanica Babeni, a ajuns la opt, dintre care patru morti si patru raniti. ‘Dupa comunicarea datelor din teren, sunt patru persoane decedate, trei barbati si o femeie, si patru persoane…