Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata și peste 100 au fost ranite, ca urmare a prabusirii, duminica, a unor tribune intr-o sinagoga aflata in constructie in asezarea Guivat Zeev, din Cisiordania, la nord-vest de Ierusalim. Potrivit dpa, care citeaza informatii furnizate de echipele de salvare…

- O femeie de 74 de ani, din Gorj, a ramas fara permis dupa ce a fost prinsa de politisti conducand un Mercedes cu 162 km/h, in afara localitații Podgoria, din Buzau. Bunicuța a fost oprita de un echipaj de Poliție pe DN2 E 85, pe o porțiune de șosea unde viteza maxima admisa este de […] The post Vitezomana…

- Un tanar in varsta de 35 de ani, a murit, vineri, dupa ce s-a aruncat de la etajul unui bloc din Calea Vitan. Tanarul s-a aruncat de la etajul unui bloc din Calea Vitan din Bucuresti, vineri, in jurul orei 11.00. Mai mulți martori au sunat la numarul unic de urgenta 112. Oamenii au vazut […] The post…

- Pompierii din Buzau intervin, marti seara, pentru lichidarea unui incendiu care a izbucnit la un centru de colectare a PET-urilor, cu risc de extindere la alte imobile. Interventia este ingreunata din cauza vantului care sufla cu putere. Au ars doua TIR-uri. La fata locului intervin 5 autospeciale de…

- Cel putin 11 oameni si-au pierdut viata și aproape 100 au fost raniți dupa ce un tren a deraiat, duminica dupa-amiaza, in apropiere de Cairo, Egipt, potrivit unui bilant al Ministerului Sanatatii, scrie Agerpres. Accidentul feroviar s-a produs in zona Banha (Qalyubia), la nord de orașul Cairo. Opt vagoane…

- Sabin Badulescu a fost arestat, intr-un dosar instrumentat de BCCO Buzau și procurorii DIICOT. Asupra lui, in mașina oprita in trafic, la un control de rutina, s-a gasit aproape o jumatate de kilogram de cannabis. Sportivul facuse o pasiune din cannabis, el insusi fiind consumator dependent. Video:…

- Procurorii DIICOT Buzau au obținut arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a unui cultivator profesionist de canabis, prins la un control de rutina in trafic de un echipaj de polițiști rurali. Surse apropiate anchetei au dezvaluit ca acesta este Sabin Badulescu, de profesie economist, in trecut caștigator…

- Șapte limitatoare de viteza sunt montate, vineri, pe strada Mențiunii din cartierul Bucureștean Andronache din sectorul 2, unde in urma cu șase zile doua fete au fost lovite pe trotuar de șoferița care a intrat in plin, cu viteza, in gardul de langa ele. Locuitorii strazii au și protestat a doua zi…