O linie suspendata a retelei de metrou din Mexico City s-a prabusit, luni noaptea intre statiile Olivos si Tezonco cu tot cu vagoanele pe care le sustinea. Bilantul tragediei indica cel puțin 19 morti si peste 70 persoane ranite. Sefa guvernului regional, Claudia Sheinbaum a mers imediat la locul accidentului și a anunțat ca pompierii […]