- Pe linia prevenirii situatiilor de urgenta, in perioada 16 22 iulie 2024, personalul din cadrul structurii de control a executat 34 controale din domeniul de activitate turism, alimentatie publica si altele, in urma carora au fost constatate 159 deficiente si au fost aplicate 27 de amenzi in cuantum…

- Dezvaluiri tulburatoare apar in cazul tinerei de 19 ani ucisa, marți dupa-amiaza, pe traseul Jepii Mici, din Munții Bucegi. Tragedia s-a derulat in direct, cu dispecerii 112 in telefon, pentru ca atat fata, cat și prietenul ei sunasera, in paralel, sa ceara ajutor. Intervenția i-a marcat profund și…

- Accident grav in Buzau! Doua persoane au murit și alte doua au fost ranite, dupa ce mașinile lor s-au ciocnit. Impactul a fost atat de puternic, incat bucațile de mașina au ajuns chiar și pe partea carosabila. Tragedia a avut loc duminica dimineața.

- Apar detalii șocante din ancheta in care o familie din Suceava a murit luni, 1 iulie, in timp ce se intorcea din vacanța petrecuta la mare. Deși autobetoniera care a provocat tragedia era in mișcare, tahograful indica altceva, scrie Monitorul de Suceava. Potrivit inspectorilor de la Inspectoratului…

- Fenomenele extreme din China au luat viața a patru oameni, in timp ce o alta este data disparuta, dupa o alunecare de teren, scrie News.ro. In mai multe regiuni din China este in vigoare o alerta de ploi torențiale de mai multe zile, a anunțat presa locala, potrivit News.ro. In ultimele zile, China…

- Trei persoane au murit, luni, in judetul Iasi, localitatea Șcheia, dupa ce un motociclist a lovit un pieton, iar apoi a intrat intr-un cap de pod, informeaza 7Iași.Potrivit polițiștilor, un barbat, in varsta de 58 de ani, a traversat neregulamentar strada printr-un loc nesemnalizat, moment in care a…

- Cum s-a intamplat tragicul accident Tragedia s-a produs in jurul orei 8:00, cand autoturismul a intrat in coliziune frontala cu un camion. Impactul a fost atat de puternic incat mașina a fost proiectata in afara parții carosabile, ajungand pe un camp din apropiere. In ciuda eforturilor medicilor de…

- Accident grav in prima zi de Paști, in județul Braila. Doua persoane de 32 și 41 de ani au murit, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de un copac. Barbatul aflat la volan avea permisul anulat. Doua persoane au murit FOTO: Arhiva, Adevarul Tanarul a fost transportat la spital FOTO: Arhiva,…