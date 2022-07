VIDEO. Traficanţi de droguri din București, prinşi cu peste 7 kg de cannabis primite în colete din Spania Doi traficanți de droguri au fost prinși in Capitala, dupa ce au ridicat colete de la firme de curierat, care conțineau peste 7 kilograme de cannabis. Potrivit DIICOT, primul a fost reținut dupa ce a ridicat de la sediul unei firme de curierat un colet ce conținea peste 5 kilograme de cannabis. Tribunalului București a […] The post VIDEO. Traficanti de droguri din București, prinsi cu peste 7 kg de cannabis primite in colete din Spania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati din Capitala sunt cercetati pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc, dupa ce au fost prinsi de procurorii DIICOT si politisti de la Serviciul Antidrog in timp ce ridicau colete cu peste 7 kg de canabis procurat din Spania.

- Trei persoane, acuzate de trafic intern si international de droguri, care furnizau canabis si cocaina consumatorilor din judetele Cluj, Mures si Dolj au fost retinute. Peste 13 kilograme de canabis cumparate din Spania au fost introduse in tara printr-o firma de curierat, fiind preluate la Cluj Napoca.…

- Un caz incredibil pentru polițiștii de la Brigada Antidrog din Capitala s-ar fi petrecut zilele trecute. Aflați in timpul unui flagrant, ofițerii nu ar fi observat ca mașina adusa pentru filaj, cu tehnica pe ea, ar fi fost ridicata de Poliția Locala decat dupa ce au vizionat imagini de pe o camera de…

- Așa cum ne-am obișnuit in ultimul timp, la fiecare sfarșit de saptamana, in Capitala ne confruntam cu un trafic de coșmar din cauza diferitelor restricții de circulație ocazionate de evenimentele care au loc. La aceste restricții se adauga și starea vremii care se anunța a fi ploioasa in acest sfarșit…

- Mai multe descinderi au loc, joi, in Capitala și in județul Ilfov, la membrii unei grupari de trafic de persoane care exploata copii. Cei mici erau agresați fizic și erau obligați sa cerșeasca, sa vanda flori ori sa speleze parbrize in intersecțiile din Capitala, chiar și 12 ore pe zi, arata anchetatorii. …

- Trei refugiați ucraineni au fost prinși in flagrant in timp ce incercau sa sparga un apartament din Sectorul 3. Banda de hoți formata din refugiați proveniți din Ucraina opera in Capitala, avand la ei toate instrumentele necesare pentru spargerea ușilor de apartament. Aceștia verificau mai intai daca…

- Cinci persoane sunt cercetate de politistii constanteni dupa ce au incercat sa vanda droguri la un festival din Mamaia, asupra acestora fiind gasite cocaina, ketamina si cannabis. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat ca, in noaptea de vineri spre sambata, politistii de combatere…

- Un agent al Penitenciarului Arad a fost depistat in timp ce incerca sa introduca in unitate o substanța susceptibila ca ar fi psihotropa. Descoperirea au facut-o chiar colegii agentului, in urma controlului efectuat inainte de intrarea acestuia in tura. La scanner s-a observat o punguța cu o cantitate…