- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunța ca alte trei persoane au fost confirmate cu coronavirus. Doar astazi, 11 persoane au fost diagnosticate, opt in București, una din Arad, una din Caraș-Severin și una din Hunedoara. In total, in Romania au fost inregistrate 28 de cazuri de coronavirus. Cinci…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunța pe Facebook ca au fost testate pozitiv alte 3 persoane din București. Este vorba de fiul, nora și nepotul barbatului de 60 de ani (pacientul 17) internat la spitalul MAI, Dimitrie Gerota. Cele trei cazuri nu au fost inca confirmate oficial de Grupul de Comunicare…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta un numar de sapte sapte cazuri confirmate de coronavirus in Bucuresti, informeaza AGERPRES . Potrivit sursei citate, trei dintre acestea sunt in legatura cu cazul Gerota, unul este contact al primului infectat din Bucuresti, iar trei sunt cetateni care au calatorit…

- Un numar de 25 de persoane au fost confirmate pozitiv la nivel national la testul pentru coronavirus, dintre acestea cinci fiind vindecate, a informat, marti, Grupul de Comunicare Strategica. ‘La nivel national, pana acum, sunt 25 de persoane confirmate pozitiv la testul coronavirus (COVID-19). Din…

- "Sunt confirmate pozitiv la testul coronavirus (COVID-19) un numar de 7 cazuri, din București. 3 sunt in legatura cu cazul Gerota, 1 este contact al primului infectat din București, 3 sunt cetațeni care au calatorit in Israel, Germania și Marea Britanie", a informat, cu puțin timp in urma, Grupul de…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, sustin, de la ora 11.00, o declaratie de presa despre gestionarea situatiei privind noul coronavirus, dupa ce sambata a fost inregistrat si primul caz de infectare in Bucuresti.Cel…

- In Romania, pana in prezent, trei persoane au fost diagnosticate cu COVID 19, dintre care o persoana a fost declarata vindecata dupa ce testele realizate conform procedurilor medicale au fost negative.Cele doua persoane diagnosticate cu virusul COVID 19 coronavirus sunt internate, in continuare, in…

- FOTO – Arhiva Potrivit unui comunicat transmis, luni, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS), doua persoane diagnosticate cu virusul COVID-19 (coronavirus) sunt internate, in continuare, la Cluj-Napoca si Timisoara, cu stare buna de sanatate, fara febra. In Romania, pana in prezent, trei persoane…