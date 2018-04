Stiri pe aceeasi tema

- O mașina s-a rasturnat pe Centura Capitalei, la Otopeni, in aceasta dimineața, iar traficul este blocat s-au restricționat, in zona. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe soseaua de centura a Capitalei, la km 13+500 de metri, in zona orasului Otopeni, a avut…

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, luni dimineața, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pe banda a doua a sensului de mers Sibiu catre Deva, in zona localitații Pianu, dupa ce un autocamion s-a rasturnat pe carosabil, informeaza un comunicat al Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat astazi, 2 aprilie 2018, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pe banda a doua a sensului de mers Sibiu catre Deva, dupa ce un autocamion s-a rasturnat pe carosabil, informeaza un comunicat al Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit…

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, luni dimineața, pe Autostrada 1, pe banda a doua a sensului de mers de la... The post Trafic ingreunat pe Autostrada A1, dupa ce soferul unui autocamion a adormit si s-a rasturnat pe carosabil appeared first on Renasterea banateana .

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat pe Autostrada 1 Sibiu - Deva, pe banda a doua a sensului de mers Sibiu catre Deva, dupa ce soferul unui autocamion a adormit la volan si s-a rasturnat pe carosabil, in zona localitatii Pianu din judetul Alba, anunta Centrul Infotrafc

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2B, intre Galbinasi si Bentu in judetul Buzau , a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 06.15, un accident rutier in care au fost implicate un autoturism, o autoutilitara si un tir. Accidentul s a produs pe fondul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul inspre Sebes al autostrazii A1 Sibiu – Deva, in zona localitatii Aciliu, au avut loc, in cursul acestei dupa amiezi, doua evenimente rutiere. Unul in care a fost implicata o platforma care transporta un autoturism…