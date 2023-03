VIDEO. Trafic blocat la granița cu Ungaria Șoferii trebuie sa aștepte pana la 120 de minute pentru a trece miercuri prin vamile din vestul țarii, potrivit Poliției de Frontiera. La ora 12.00, cel mai mare timp de așteptare se inregistreaza in Vama Nadlac II, de doua ore. Potrivit reprezentantilor Politiei de Frontiera, au aparut probleme la sistemul informatic al Ungariei, in punctele […] The post VIDEO. Trafic blocat la granița cu Ungaria appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca sambata au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 82.428 de persoane, dintre care 8.103 cetateni ucraineni. „Astfel, incepand cu data de 10.02.2022 (perioada pre-conflict), pana la data de 04.03.2023, ora 24.00, la nivel national,…

- Sute de soferi de autocamioane asteapta, miercuri, sa iasa din tara prin principalele puncte de trecere a frontierei din judetul Arad, iar inainte de Nadlac II, pe autostrada A1, s-a format o coloana lunga de aproximativ cinci kilometri. Reprezentantii Politiei de Frontiera Arad au declarat, pentru…

- Mai multe mașini s-au oprit pe o autostrada din Spania pentru a culege bancnotele care au zburat pe un geam al unui vehicul care a fost implicat intr-un accident in apropiere de orașul Marbella, potrivit El Pais. Șoferii care mergeau luni pe autostrada A7 din aproiere de Marbella au fost surprinși cand…

- Persoanele care vor sa treaca din Romania in Ungaria cu autoturismul au de asteptat, sambata la pranz, zeci de minute sau chiar ore. Cel mai ridicat timp de asteptare se inregistreaza in punctul de trecere a frontierei de la Nadlac – 130 de minute, insa si in alte puncte de frontiera se asteapta mult.…

- Un cetatean ucrainean a incercat sa intre in Romania, prin vama Albița, avand asupra sa un pistol și muniție. Potrivit Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi, pe data de 2 ianuarie, barbatul, aflat la volanul unui ansamblu de autovehicule format din cap tractor si semiremorca,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a promulgat noua lege a minoritatilor nationale, a anuntat vineri Parlamentul de la Kiev, pe fondul unor critici din partea statelor vecine, inclusiv din partea Romaniei si Ungariei. Parlamentul de la Kiev (Verkhovna Rada) a anuntat vineri ca legea minoritatilor,…

- Activele rusești sechestrate de guvernul Ungariei, care a blocat in repetate randuri sancțiunile UE impotriva Moscovei, au crescut la 870 de milioane de euro la sfarșitul lunii noiembrie, de la 3.000 de euro raportate anterior, potrivit ziarului Nepszava, citat de Reuters. Membrii UE, ca parte a sanctiunilor…

- Ungaria si Qatarul au convenit ca societatile lor energetice de stat sa inceapa discutii pentru ca Budapesta sa cumpere gaz natural lichefiat (GNL) de la statul arab din Golf, relateaza Reuters. „Este in interesul Ungariei sa atraga noi surse pentru aprovizionarea sa cu gaze”, a declarat ministrul ungar…