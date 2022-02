Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulțumit, luni, Romaniei pentru ajutorul acordat țarii sale in contextul confruntarii cu Rusia, in special pentru asistența militara substanțiala și pentru susținerea aderarii la Uniunea Europeana. „Sunt recunoscator Romaniei pentru contribuția sa substanțiala…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskiy, a indemnat țarile lumii sa lase Rusia fara drept de vot in Consiliul de Securitate al ONU și a declarat ca acțiunile Rusiei se apropie de „genocid”, transmit Reuters și AFP. „Aceasta este teroare. Vor bombarda și mai mult orașele noastre ucrainene, ne vor…

- Conectivitatea internetului in Ucraina a fost afectata de invazia rusa, in special in sudul și estul țarii, unde ofensiva Rusiei a fost mai intensa. Elon Musk l-a anunțat, pe Twitter, pe vicepremierul , ministru al Digitalizarii ca grupul sau SpaceX a activat serviciul de internet. Tehnologia prin…

- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a transmis sambata de dimineața un nou mesaj de pe strazile din Kiev, oraș atacat de armata rusa de peste 24 de ore. Zelenski a ieșit cu zambetul pe buze din buncarul in care se adapostește. „Nu credeți știrile false”, e mesajul care insoțește cele 40 de secunde…

- Ivanna Didik, 33 de ani, este medic anestezist la un spital din Ivano-Frankivsk, unul dintre orașele din vestul Ucrainei, in care in aceasta dimineața a avut loc o explozie puternica langa aeroport. „M-am trezit cu aeroportul bombardat de soldații ruși”, spune anestezista. Aflata la spitalul in care…

- De teama atacurilor in serie, in Kiev și in alte orașe unrainene s-a instalat panica și mii de oameni incearca sa paraseasca zonele sensibile. LIVE: Ukrainians leave Kyiv after Russian forces begin a military operation in Ukraine https://t.co/IuUcMs1c2o — Reuters (@Reuters) February 24, 2022 Some Kyiv…

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a calificat atacul rusesc drept un blitzkrieg și a spus ca Vladimir Putin a atacat precum „Germania nazista”. Șeful statului l-a comparat pe președintele rus cu Adolf Hitler. Rusia a bombardat mai multe orașe din Ucraina in dimineața zilei de 24 februarie, dupa…

- Dmitro Kuleba, ministrul de externe de la Kiev, și ministrul adjunct de interne Anton Gerașcenko au confirmat joi, 24 februarie, „ invazia pe scara larga a Ucrainei de catre Rusia ”, noteaza The Guardian . „Putin tocmai a lansat o invazie pe scara larga a Ucrainei. Orașe pașnice sunt atacate. Acesta…