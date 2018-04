VIDEO Tottenham Hotspur - Manchester City 1-3 »

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul la zi din campionatul de fotbal al Angliei, Manchester City, s-a impus lejer, sambata seara, in deplasare, in fata celor de la Tottenham Hotspur, castigand cu 3-1 (2-1) meciul de pe Wembley Stadium, si consolidandu-si prima pozitie in clasamnet. City a marcat in prima repriza prin…

- Manchester City este pregatita de meciul cu FC Liverpool din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Inaintea marelui meci, "citadinii" au obtinut o victorie importanta in Premier League in fata echipei Everton .

- Manchester City, echipa lui Pep Guardiola, va cuceri trofeul de campioana in Premier League, daca trece de Everton și Manchester United. "Fiecare succes ne aduce mai aproape de ținta", spune capitanul Vincent Kompany. Nimeni nu-i sta in cale lui Manchester City. Cu atat mai puțin Stoke, oricat de disperata…

- La doar cateva zile distanta dupa ce a trecut cu 3-0 de Arsenal in finala Cupei Ligii Angliei, Manchester City a repetat performanta si in Premier League. "Cetatenii" au facut spectacol pe "Emirates" si au predat o noua lectie de fotbal echipei pregatite de Arsene Wenger, intr-un meci restant din etapa…

- Liderul din Premier League, Manchester City, este pus la grea incercare in aceasta seara. „Cetațenii” se vor deplasa la Londra, urmand sa o intalneasca pe Arsenal, echipa care cedeaza cu greu puncte pe teren propriu, partida fiind programata de la ...

- Tottenham Hotspur a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Manchester United, intr-un meci din etapa a XXV-a a campionatului Angliei. Gazdele au deschis scorul in secunda 11, prin Christian Eriksen. Al doilea gol a fost marcat de Phil Jones de la United, in minutul 28,…

- Manchester City a oficializat, marti, cel mai scump transfer din istoria sa, achizitionandu-l pe fundasul francez Aymeric Laporte de la Athletic Bilbao, cu 57,2 milioane de lire sterline (65 de milioane de euro). Precedentul cel mai scumb transfer efectuat de City a fost cel al belgianului Kevin…