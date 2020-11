Stiri pe aceeasi tema

- "Timp de 4 ani USR a solicitat in Parlament eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor si a pensiilor speciale. (...) Proiectul USR a fost blocat si tinut in sertarele Parlamentului. (...) In aceasta dimineata grupurile reunite ale USR din Senat si Camera Deputatilor au decis cu unanimitate sa…

- Mai mulți parlamentari romani și-au anunțat demisiile pe conturile personale de Facebook. Liderii PSD și USR au promis ca vor demisiona din Senat și Camera Deputaților, pentru a nu beneficia de pensii speciale. Cu toate acestea, PNL ii acuza pe unii dintre aceștia de demagogie, deoarece au deja la activ…

- Parlamentarii USR au decis, marți, in unanimitate sa-și depuna demisiile pentru a nu beneficia de pensii speciale. Dan Barna a declarat ca acestea vor intra in vigoare in ultima zi de mandat a actualei legislaturi. „Am decis sa ne asumam ca nu vom beneficia de pensii speciale, dar e o condiție pentru…

- Mai mulți parlamentari romani și-au anunțat demisiile pe conturile personale de Facebook. Liderii PSD și USR au promis ca vor demisiona din Senat și Camera Deputaților, pentru a nu beneficia de pensii speciale. Cu toate acestea, PNL ii acuza pe unii dintre aceștia de demagogie, deoarece au deja la activ…

- ​Toti parlamentarii USR si-au depus demisiile pentru a nu beneficia de pensii speciale. Dan Barna a declarat ca acestea vor intra in vigoare in ultima zi de mandat a actualei legislaturi. Liderul USR le-a cerut parlamentarilor PSD si PNL sa voteze miercuri abrogarea pensiilor speciale.

- Parlamentarii USR si-au anuntat demisia din Legislativ, pentru a nu beneficia de pensiile speciale, a anuntat liderul partidului, Dan Barna. "Timp de 4 ani USR a solicitat in Parlament eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor si a pensiilor speciale. (...) Proiectul USR a fost blocat si…

- Premierul Ludovic Orban a caracterizat drept „o minciuna gogonata” și un demers demagogic demisia anunțata de liderul PSD Marcel Ciolacu din Parlament în ultima zi de mandat, pentru a nu beneficia de pensie speciala.Premierul a declarat luni seara la Realitatea Plus ca pensia…

- Ziarul Unirea Demisie in MASA in Parlament. Senatorii și deputații USR ,,parasesc” posturile, pentru a nu beneficia de pensii SPECIALE Parlamentarii USR iși vor prezenta maine demisia pentru a nu beneficia de pensii speciale, infomația publicata inițial de HotNews.ro pe surse, fiind confirmata ulterior…