- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, se afla in Republica Moldova la data de 9 mai 2023. Adina Valean are programate intrevederi cu șefa statului, Maia Sandu, cu șeful guvernului, Dorin Recean, precum și cu ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Lilia Dabija. Comisarul…

- In perioada 1 – 7 mai, in Romania au fost inregistrate 3.463 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, conform unei informari a Ministerului Sanatații. Potrivit sursei citate, 1.065 dintre cazurile noi din ultima saptamana sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai…

- Coordonatoarea de program in cadrul organizației GENDERDOC-M, Angelica Frolov și partenera sa de viața, Leo Zbanke au depus in istanța de judecata o acțiune in care cer statului drepturi egale, dupa ce ASP a refuzat sa le inregistreze casatoria. „Suntem un cuplu care locuiește impreuna și are gospodarie…

- Coordonatoarea de program in cadrul organizației GENDERDOC-M, Angelica Frolova, a anunțat ca a fost la poliție și am depus marturii impotriva Mitropolitului Moldovei. „Mitropolitul de multe ori a instigat la ura și discriminare impotriva persoanelor LGBT, el se crede deasupra legilor. Eu sunt activista…

- Manchester City a invins categoric, marți seara, cu 3-0, pe Bayern Munchen, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dominand jocul in mod categoric. Cu toate acestea, antrenorul Pep Guardiola spune ca rezultatul nu il liniștește.Spaniolul a furnizat un moment ușor hilar la conferința de presa,…

- Sunt din ce in ce mai tumultuoase procesele in care primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, pledeaza impotriva propriului Consiliu General și in favoarea reclamanților care solicita anularea planurilor urbanistice zonale ale sectoarelor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Pacienții care se afla in faza terminala a unor boli incurabile au nevoie de așa-numitele ingrijiri paliative. Un raport al Ministerului Sanatații arata ca aproape 175.000 de romani au nevoie anual de ingrijire paliativa. Calculul reiese dintr-o formula aplicata la nivel mondial: 66% din numarul…