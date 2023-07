Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera au descoperit, in primele sase luni ale acestui an, atat in punctele de frontiera, cat si in zona de competenta, 120 de mijloace de transport suspecte a fi furate, in crestere cu 52% fata de intervalul similar al anului anterior. Cele mai multe sunt autoturisme inmatriculate…

- Polițiștii de frontiera anunța ca in prima jumatate a anului au descoperit mai multe mașini furate decat in anul precedent. Concret, creșterea este de peste 50%. Potrivit statisticii oficiale, in primele șase luni ale anului, politistii de frontiera au descoperit 120 de mijloace de transport suspecte…

- Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II este aglomerat, joi, pe sensul de iesire din tara, unde sute de masini stau in coloana pe autostrada, iar timpul de asteptare pentru trecere este de minimum 80 de minute. Potrivit aplicatiei online de monitorizare a traficului la frontiere, de pe site-ul Politiei…

- Politistii de frontiera au descoperit in Mehedinti, inghesuiti intr-un autovehicul de teren care a incercat sa se sustraga de la control, 17 cetateni din Irak si Siria. ”In data de 17.07.2023, in jurul orei 06,00, in cadrul unei misiune specifice, politistii de frontiera au executat un filtru pe raza…

- Un baiat in varsta de 14 ani, lasat in grija bunicilor din Republica Moldova, a fost gasit de politistii de frontiera pe raza localitatii vasluiene Dranceni, dupa ce a traversat inot raul Prut, cu intentia de a ajunge la rudele sale din Italia. Potrivit Poliției de Frontiera Iasi, o patrula mixta, formata…

- Polițiștii fac marți percheziții in patru județe din Romania intr-un dosar penal de inșelaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata și uz de fals. Anchetatorii au stabilit ca mai multe mașini inchiriate din alte țari au fost vandute, cu acte false, in Romania. ”In judetele Hunedoara, Bihor, Caras…

- Politistii de frontiera au descoperit in primele patru luni 80 de mijloace de transport aflate in atentia autoritatilor, fiind semnalate ca suspecte a fi furate, in crestere cu 33% fata de aceeasi perioada a anului anterior, cand au fost descoperite 53 au

- Politistii de Frontiera din Giurgiu au descoperit, intr-un camion cu varza, aproape trei miliane de tigarete de contrabanda, estimate la o valoare care depaseste 3 milioane de lei. Soferul a fost retinut pentru 24 de ore. Politia de Frontiera anunta, sambata, ca, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu,…