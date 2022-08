VIDEO Tornadă surprinsă de locuitorii din Craiova: „La noi nu era așa ceva” O tornada a fost surprinsa, duminica, in Craiova. Imaginile video au fost postate pe rețelele de socializare de locuitori care au imortalizat momentul. Duminica, mai multe județe din Romania au intrat sub cod portocaliu de furtuni. Un astfel de fenomen destul de rar in Romania a avut loc, la inceputul lunii, și in Sulina. The post VIDEO Tornada surprinsa de locuitorii din Craiova: „La noi nu era așa ceva” first appeared on Money . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

