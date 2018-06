Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Ogica duce o viața de prințesa in Dubai, alaturi de soțul ei, Adrian Ropotan. Ea a povestit pe ce cheltuie banii și cum iși umple timpul la 27 de ani, departe de Romania. (Reduceri mari la jocuri PC) Raluca Ogica s-a casatorit anul trecut cu fotbalistul Adrian Ropotan, dupa șase ani de relație.…

- Trei autovehicule s-au ciocnit miercuri pe centura orasului Alexandria, judetul Teleorman, iar primele informatii indica 13 victime. Autoritatile din Teleorman au activat planul de interventie de urgenta dupa ce miercuri pe centura orasului Alexandria s-a produs un accident. Purtatorul de cuvant al…

- Iasmina Milutinovici, o romanca de 27 de ani, s-a casatorit, pe 3 iunie cu milionarul american Bradford Aaron Hill, administratorul Statuii Libertatii si a insulei Ellis. Soțul are 61 de ani, dar tanara din Timișoara susține ca diferența de varsta nu reprezinta nicio problema, relateaza The New York…

- Emeric Kolbaszer a ajuns sa dețina cea mare cultura de goji din Romania, o plantatie de patru hectare. Totul a inceput-o in urma cu aproape 10 ani, intr-un moment in care tot ceea ce facuse inainte s-a naruit din cauza crizei economice. (Reduceri mari la jocuri PC) Așa a trecut de la construcții la…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 21 iunie 2018: I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru completarea mentiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative 2. PROIECT DE LEGE…

- Fenomele meteorologice puternice care au lovit Romania a ingrozit pe toata lumea. Maria Gheorghiu susține ca a anunțat inca de acum o luna și jumatate ca vor veni aceste fenomene extreme. (Reduceri mari la jocuri PC) Maria Gheorghiu susține, cu tarie, ca ea a prevestit aceste fenomene care au lovit…

- Am inceput sa avem fenomene meteorologice extreme la noi in țara. O furtuna de proporții a adus cantitați mari de ploaie in Timiș, astfel ca multe strazi din Lugoj au fost inundate complet. A plouat foarte mult și in Timișoara, insa un alt fenomen meteo a atras atenția oamenilor. Pe rețelele de socializare…

- Centrele de Relatii cu Clientii CEZ nu vor avea program de lucru cu publicul in zilele de 6, 9 si 10 aprilie 2018, reluandu-si activitatea in data de 11 aprilie 2018. Reglementarile in vigoare in domeniul muncii, prezinta zilele de 6 si 9 aprilie, Vinerea Mare si a doua zi a sarbatorii Pascale, zile…