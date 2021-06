Stiri pe aceeasi tema

- O tornada insotita de grindina rar intalnita in Europa a lovit joi seara de-a lungul granitei de sud a Republicii Cehe, maturand cladiri si case ale unor localitati si sate din regiunea Moraviei de Sud. Cel putin patru oameni au murit si sunt sute de raniti, fiind trimise in ajutor echipe de salvare,…

- Dezastru in sud-estul Cehiei. O uriașa tornada a devastat mai multe sate. 3 oameni au murit și peste 150 au avut nevoie de ingrijiri medicale. In ajutorul cehilor au fost trimise echipe de intervenție din Austria și Slovacia.

- Tornada insoțita de grindina de marimea unei mingi de tenis, care s-a produs joi in Cehia, a avut efecte devastatoare: trei oameni au murit, alți zeci sunt raniți, iar casele din mai multe orașe din sud-estul țarii sunt distruse. Echipe de salvare din Austria si Slovacia participa la randul lor la operatiuni,…

- O tornada violenta a lovit partea de sud-est a Republicii Cehe. Aproximativ 150 de persoane au fost ranite, dupa estimarile oficiale. "Estimam ca numarul persoanelor ranite este intre 100-150, de la copii...

- Explozia a avut loc in jurul orei 6:30 in provincia Hubei din China. Autoritațile au intervenit și au reușit sa salveze 100 de persoane dintre daramaturi, dintre care 37 aveau rani gravei.Totuși, 11 persoane au murit dupa explozie insa bilanțul ar putea crește deoarece autoritațile inca mai cauta victime…

- Cel puțin 13 persoane au murit și alte 70 au fost ranite dupa ce un pasaj de la metroul din Mexico City s-a prabușit sub greutatea vagoanelor de tren, relateaza Reuters , citat de digi24.ro .

- Cel putin 25 de persoane au fost ucise, iar numeroase altele au fost ranite in urma unui atac terorist produs vineri seara in Afganistan, anunta autoritatile locale, conform site-ului ToloNews.com. Un vehicul-capcana a explodat in fata unui motel din oraselul Pul-e-Alam, situat la circa 60…

- Cel putin 44 de persoane si-au pierdut viata intr-o busculada de proportii produsa in cursul noptii, in timpul unui pelerinaj la care participau mii de evrei in nordul Israelului, a anuntat vineri dimineata Ministerul Sanatatii, precizand ca zeci de raniti au fost transportati spre sase spitale,…