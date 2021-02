Stiri pe aceeasi tema

- Toni Petrea (45 de ani), antrenorul lui FCSB, este ingrijorat in privința temperaturii care se va inregistra in timpul meciului cu Viitorul. Viitorul - FCSB se disputa marți, 19 ianuarie, de la ora 20:00. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Digi…

- Jucatorii lui Dinano sunt gata sa protesteze impotriva conducerii la primul meci din 2021, contra lui Hermansntadt Hermannstadt și Dinamo se infrunta azi, de la ora 19:00, in runda cu numarul 16 din Liga 1. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom…

- CFR Cluj și Academica Clinceni, care se vor infrunta joi pe terenul ardelenilor, sunt echipele din Liga 1 care n-au reușit inca sa marcheze din afara careului mare, un capitol la care conduce detașat Sepsi, cu 7 astfel de goluri. CFR Cluj – Academica Clinceni se joaca joi, 14 ianuarie, de la ora 20:00.…

- Ovidiu Hațegan (40 de ani) a fost delegat la meciul dintre Clinceni și Dinamo, din runda cu numarul 14 a Ligii 1. Academica Clinceni - Dinamo se joaca luni, de la ora 21:00. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Ovidiu…

- Toni Petrea (45 de ani) a vorbit despre problemele de efectiv pe care FCSB le are inaintea disputei cu CS Universitatea Craiova, de vineri. CS Universitatea Craiova - FCSB se joaca vineri, de la ora 20:30. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport…

- Poli Iași și Academica Clinceni se intanesc de la 15:00, in etapa #14 a Ligii 1. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro, dar și in direct pe Digi Sport 1, TV Telekom Sport 1 și Look Sport. Vezi AICI programul complet al etapei #14 liveTEXT de la 15:00 » Poli Iași - Clinceni Click AICI…

- Academica Clinceni joaca sambata acasa cu FC Argeș, de la ora 12:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, TV Telekom Sport 1 și Look Sport+. Vezi AICI rezultatele și programul etapei #13! ACADEMICA CLINCENI - FC ARGEȘ, liveTEXT de la 12:30 Click AICI pentru live+statistici!…

- Academica Clinceni și Viitorul se intalnesc astazi, de la ora 13:00, intr-o partida din etapa a #11 din Liga 1. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, Digi Sport și TV Telekom Sport. Vezi aici programul complet la rundei a #11 din Liga 1! live de la 13:00…