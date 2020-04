Stiri pe aceeasi tema

- Rita Wilson, aflata in carantina dupa ce ea si sotul ei, Tom Hanks, s-au imbolnavit de COVID-19, isi arata talentul de rapper cu un clip postat pe Instagram, potrivit Mediafax.Actrita canta piesa lui Naughty by Nature "Hip Hop Hooray", in timp ce se face ca citeste romanul SF "Jocul lui Ender"…

- Tom Hanks si-a anuntat fanii printr-un mesaj scris p twitter ca atat el, cat si sotia lui, Rita Wilson, se simt mai bine. "Doua saptamani de la primele simptome si ne simtim mai bine", a scris Tom Hanks. Tom Hanks si sotia sa, confirmati cu CORONAVIRUS: "Ne simteam putin obositi"…

- Kristofer Hivju, cunoscut pentru rolul Tormund Giantsbane din „Game of Thrones”, a anunțat ca a fost diagnosticat cu Covid-19. Actorul norvegian a precizat, intr-o postare pe Instagram, ca el și familia sa se autoizoleaza. Potrivit Agerpres , Hivju a afirmat ca doar el prezinta „simptome usoare de raceala”.…

- “Incuiata acasa dupa ce am fost testata pozitiv pentru coronavirus”, a scris actița intr-o postare care infațiseaza o imagine de la fereastra camerei sale, unde se afla in carantina.Fostul model de origine ucraineana a spus ca este bolnava de aproximativ o saptamana și ca febra și oboseala au fost principalele…

- Tom Hanks si sotia sa, Rita Wilson, care se afla in carantina la Gold Coast, pe coasta de est a Australiei, dupa ce au fost testati pozitiv pentru COVID-19, potrivit realitatea.net."Avem COVID-19 si suntem izolati ca sa nu o raspandim.

- Caldura nu omoara coronavirusul, iar venirea verii nu e o garanție ca pandemia va lua sfarsit, cum anunțasera mai mulți oficiali din lume, inclusiv Donald Trump.Experții au atras atenția de ceva vreme ca nu trebuie sa ne bazam pe faptul ca avem in incalzirea vremii un aliat in lupta cu Covid-19, pentru…

- Actorul american Tom Hanks si sotia sa, Rita Wilson, care se afla in carantina la Gold Coast, pe coasta de est a Australiei, dupa ce au fost testati pozitiv pentru COVID-19, au spus ca iau lucrurile ''pe rand'', relateaza vineri DPA. ''Avem COVID-19 si suntem izolati…

- Ei se afla acum in izolare. „Ne-am simtit putin obositi, ca si cand am fi fost raciti, si am avut ceva dureri. Rita a avut frisoane si usoara febra. Pentru a face lucrurile corect, asa cum trebuie astazi, in lume, am fost testati pentru coronavirus si depistati pozitiv". Actorul a spus ca va face publice…