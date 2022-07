Stiri pe aceeasi tema

- Tom Cruise a primit permisiunea de a filma in interiorul Westminster Abbey din Londra pentru "Mission: Impossible 8", relateaza contactmusic.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Filmul american "Top Gun: Maverick" al Paramount si Skydance inca are succes la box-office, depasind in weekend incasari de un miliard de dolari, si se lupta cu "Elvis" pentru primul loc. Este primul film al anului si doar al doilea in perioada Covid (dupa "Spider-Man: No Way Home" de la Sony cu 1,9…

- Un studiu, publicat vineri in The Lancet Infectious Diseases, bazat pe datele provenite din 185 de țari și teritorii, arata ca vaccinarea contra Covid-19 a evitat 19,8 milioane de decese in primul an de la introducerea vaccinurilor in decembrie 2021. Datele au fost colectate in perioada 8 decembrie…

- Tom Cruise se bucura de o cariera de succes in lumea filmului. Potrivit Cosmopolitan, el este unul dintre cei mai bogați actori de la Hollywood, averea lui fiind estimata la peste o jumatate de miliard de dolari. Iata ce sume imense a primit pentru Mission: Impossible.

- Top Gun 2022 s-a lansat in Romania. Ce vedete au fost la premiera! Dupa premierele de la Cannes, Londra sau New York, Top Gun s-a lansat acum și in Romania. Filmul este o continuare a peliculei din 1986, care a fost și va ramane unul dintre cele mai de succes filme ale tuturor timpurilor. In urma cu…

- Kate Middleton i-a cucerit pe toți cei prezenți la premiera filmului Top Gun: Maverick de la Londra. Prezenta alaturi de soțul ei, Prințul William, la maiestuosul eveniment, ducesa l-a impresionat pe actorul Tom Cruise cu frumusețea sa și rochia splendida care i-a pus in valoare silueta de clepsidra.…

- Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, au revenit in Marea Britanie și au vizitat-o pe regina Elisabeta a II-a . Ducele și ducesa de Sussex s-au oprit la Windsor in drumul lor spre Haga, in Olanda, unde vor inaugura Jocurile Invictus pentru veterani. Informația a fost confirmata de un purtator de…