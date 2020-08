VIDEO Tokyo a instalat în parcuri toalete transparente Tokyo a instalat toalete publice transparente într-un parc pentru a permite oamenilor sa le verifice curațenia înainte de a le folosi, moment în care sticla devine opaca, potrivit Business Insider.



Toaletele sunt confecționate din &"sticla inteligenta&" conceputa astfel încât oamenii sa poata vedea cât de curate sunt în interior înainte de a le folosi. Sticla devine opaca atunci când baia este blocata și funcționeaza.



Acestea fac parte dintr-un proiect care reface 17 din toaletele publice ale orașului cu diferiți designeri pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

