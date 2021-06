Stiri pe aceeasi tema

- Compania naționala de transporturi aeriene nu a așteptat finalizarea anchetei oficiale pentru a-i sancționa pe piloții care, in 13 octombrie 2016, au ratat din neatenție decolarea, producand pagube atat avionului, cat și pistei de pe Henri Coanda. Comandantul și copilotul au fost suspendați temporar…

- Pe soselele din tara sunt lucrari cu restrictii pe DN 2, langa municipiul Roman. Reporterul RRA Alex Lancuzov are detalii: Regionala de drumuri Iasi asfalteaza in zona localitatii Horia. Este intrarea in Roman dinspre Bacau. Lucrarile dureaza doua, trei, saptamani si se fac pe 10 km, circulatie dirijata…

- Oficialii din domeniul sanatații trag un semnal de alarma cu privire la varianta Delta care amenința sa inverseze progresele realizate in țari, precum SUA și Marea Britanie, si ca este cea mai rapida si mai puternica de pana acum a coronavirusului si va ataca persoanele cele mai vulnerabile. „Delta,…

- In perioada 19 aprilie-16 mai 2021,Banca regionala pentru alimente Romana colectat cu sprijinul clienților Lidl aproape 5.000kg de alimente neperisabile pentru persoanele aflate in nevoie din toata regiunea Bacau, Neamț, Iași, Suceava, Botoșani. Alimentele au fost stranse in cadrul celei de-a treia…

- "DRDP Iasi anunta ca maine, 24 mai, va incepe aplicarea premarcajului rutier pe DN 28, Podu Iloaiei – Letcani, pe portiunile pe care s-au executat deja lucrari de asternere a covorului asfaltic. Precizam ca aplicarea marcajelor rutiere, conform normativelor in vigoare, nu poate fi efectuata mai devreme…

- UPDATE – Comitetul Județean Iași pentru Situații de Urgența a dispus, in ședința de ieri, reinceperea cursurilor in format fizic in 574 de unitați școlare. Acestea se afla pe teritoriul a 82 de localitați unde incidența COVID a scazut in ultimele 14 zile sub pragul de 1 la mie. Conform hotararii, se…

- Astazi, pentru prima data dupa aproape un an de zile, municipiile Iasi si Pascani au scazut cu incidenta cazurilor COVID-19 sub 1 la mia de locuitori. Cele doua municipii au fiecare incidenta de 0,95 la mie. INCIDENȚA CUMULATA A CAZURILOR PE 14 ZILE IN LOCALITAȚILE JUDEȚULUI IAȘI In judetul Iasi, tot…

- Activitațile comerciale sau prestarile de servicii sunt permise, in funcție de intervalul orar, dupa cum urmeaza: In localitațile in care incidența este sub 4 ‰: de luni pana duminica pot fi desfașurate activitațile comerciale și prestarile de servicii in intervalul orar 05:00-21:00. In județul Iași…