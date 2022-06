VIDEO | Tir răsturnat în comuna Todirești, două victime au nevoie de îngrijiri medicale (FOTO) INTERVENȚIE… Un teribil accident a avut loc, miercuri seara, la intrare in comuna Todirești dinspre Negrești. Din primele informații, se pare ca un tir s-a rasturnat in afara carosabilului, rezultand doua victime. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje medicale. „Garda II Negrești intervine cu o autospeciala de stingere echipata cu modul pentru […] Articolul VIDEO | Tir rasturnat in comuna Todirești, doua victime au nevoie de ingrijiri medicale (FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

