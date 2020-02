VIDEO / Tineri şi neliniştiţi. Vulpiţa şi Viorel, petrecere de pomină la Braşov. Au încins ringul de dans Veronica si Viorel au avut parte de o mini vacanta pe cinste, chiar daca au mai si muncit putin. Dupa ce o zi intreaga au muncit si s-au balacit in piscina, Veronica si Viorel au ajuns si la o mica petrecere, la restaurantul hotelului in care au fost cazati, pentru o portie zdravana de distractie. Imbracati la 4 ace, cei doi soti s-au pus la masa si au ascultat melodiile cantaretei din local. Si nu doar ca au ascultat, ci au si incins ringul de dans. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

