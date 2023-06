Ploaia torențiala a provocat probleme in Timișoara, unde au fost inundate strazi dar și curți sau gospodarii. Meteorologii au emis Cod portocaliu de averse torențiale valabil in județul Timiș pana la ora 14:00, transmite Rador. Locuitorii au fost avertizați prin sistemul RO-Alert ca pana la ora 16:00 sunt prognozate ploi abundente torențiale. Meteorologii au emis […] The post VIDEO. Timișoara s-a transformat in mica Veneție: pasaje și strazi sub ape. Populația avertizata prin RO-Alert appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .