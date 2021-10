VIDEO/ Ţigări de contrabandă, aduse cu parapanta din Ucraina Politistii de frontiera au descoperit, in noaptea de miercuri spre joi, mii de pachete cu tigari de provenienta ucraineana, care au fost trecute ilegal peste frontiera din Ucraina in Romania, cu ajutorul unui aparat de zbor de mici dimensiuni. Potrivit Poliției de Frontiera, politistii de frontiera din cadrul SP.F Siret – ITPF Sighetu Marmatiei au […] The post VIDEO/ Tigari de contrabanda, aduse cu parapanta din Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

