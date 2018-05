Stiri pe aceeasi tema

- Cu banii pe care spera sa-i caștige la “Guess My Age – Ghicește varsta”, Alexandra și Cozmin vor sa sprijine familiile sarace dintr-un cartier alaturat lor, familii pe care de altfel le ajuta de cate ori pot, dar și sa plece intr-o vacanța, in Belgia, la festivalul Tomorrowland.

- Cine nu si-o aminteste pe Analia Selis, cantareata care facea furori in urma cu cativa ani? Nu si-a schimbat meseria, dar a ales sa se dedice mai multe familiei pentru ca a devenit mama de doua ori, iar micutii ai nevoie de ea tot timpul.

- Dupa rezultatele remarcabile inregistrate din postura de director tehnic al Centrului de Copii și Juniori al Universitații Craiova, Dumitru Barbu a simțit nevoia de o scurta pauza din antrenorat. Aceasta a luat sfarșit in mod oficial joi, cand profesorul conferențiar ...

- Percheziții la Școala Profesionala nr.2 din Capitala. Surse didactice ne spun ca directorul instituției, Valentina Dobânda, ar fi vizata într-un dosar penal pornit pe trafic de copii. Nu știm deocamdata cine efectueaza perchezițiile, dar conform competențelor astfel de infracțiuni sunt…

- 850 de copii si familiile acestora din 5 judete (Dambovita, Ialomita, Ilfov, Prahova si Calarasi) au beneficiat de resursele colectate in cadrul programului "Let's Share & Care!", care ii vor ajuta sa-si continue studiile. In primul an "Let's Share & Care!" s-au strans 26 detone de resurse salvate care…

- Un spectaculos eveniment de marcare a Centenarului este pregatit de Primaria Alba Iulia iar cu aceasta ocazie, autoritațile spera ca municipiul sa intre din nou in Cartea Recordurilor. Peste 8.000 de copii imbracați in roșu, galben și albastru vor ”scrie” cifra 100. Potrivit reprezentantului primariei…

- Cel putin 23 de civili, printre care patru copii, au fost ucisi luni in Siria in lovituri aeriene intreprinse de fortele regimului impotriva mai multor localitati din regiunea Ghouta de Est, controlata de rebeli, a comunicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Cele…