- Premierul britanic Theresa May a facut apel sa nu se exagereze consecintele unei retrageri a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord cu Bruxellesul, subliniind ca guvernul sau ''face pregatirile necesare'' pentru ca un astfel de scenariu sa nu se transforme intr-o catastrofa, relateaza…

- Premierul britanic Theresa May l-a criticat pe fostul sau ministru de Externe Boris Johnson, care a apreciat ca femeile care poarta burqa seamana cu niste cutii postale sau jefuitori de banci, relateaza Reuters preluata de news.roJohnson, care a demisionat luna trecuta din cauza modului in…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca presedintele american Donald Trump a indemnat-o anterior sa dea in judecata Uniunea Europeana ca parte a strategiei privind Brexit-ul, dezvaluind un sfat despre care liderul de la Casa Alba a spus in aceasta saptamana ca a fost ignorat de sefa guvernului…

- Presedintele american Donald Trump, aflat in Europa pentru summit-ul NATO ce are loc zilele acestea la Bruxelles, are programata joi o vizita la Londra unde se va intalni cu regina Elizabeth a II-a si cu primul-ministru britanic Theresa May, informeaza Washington Post.

- Demisiile sefului diplomatiei, Boris Johnson, si ministrului pentru Brexit, David Davis, doua nume ''grele'' ale guvernului britanic, au rezultat dintr-un ''dezacord'' privind modul de a duce la bun sfarsit Brexit-ul, a declarat luni premierul Theresa May, transmite…

- Premierul britanic, Theresa May, a obtinut vineri aprobarea din partea cabinetului pentru planurile sale de a parasi Uniunea Europeana, depasind neintelegerile propriilor ministri si castigand suportul pentru o abordare controversata si „prietenoasa mediului de afaceri”, relateaza The Guardian.

- Camera Comunelor (camera inferioara a legislativului britanic) a respins, cu 319 voturi impotriva si 303 voturi pentru, un amendament care le-ar fi permis parlamentarilor sa controleze procesul Brexit daca guvernul condus de Theresa May ar fi incapabil sa ajunga la un acord cu Uniunea Europeana.Ulterior,…

- Premierul britanic, Theresa May, a promis ca va injecta miliarde de lire sterline suplimentar in serviciul public de sanatate, aflat in criza, in special datorita economiilor realizate odata cu iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, relateaza France Presse. Astfel, pana in 2024, serviciul public…