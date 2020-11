Stiri pe aceeasi tema

- The Killers a parodiat mesajele postate pe Twitter de Donald Trump, dupa infrangerea sa la alegerile prezidențiale din SUA. Trupa americana a protestat astfel in mod ironic pentru faptul ca nu au primit nicio nominalizare la premiile Grammy de anul viitor.

- Mai multe autoritati electorale americane au declarat joi, la mai mult de o saptamana de la alegerile prezidențiale, intr-un comunicat comun, ca nu s-a gasit ''nicio dovada'' de buletine de vot pierdute sau modificate sau de sisteme de vot piratate. La cateva ore dupa transmiterea comunicatului, Trump…

- Dupa ce Donald Trump a pierdut cel de-al doilea mandat de președinte a Statelor Unite ale Americii, soția sa, Melania Trump, a avut o reacție șpcanta pe Internet, la 24 de ore de la apariția rezultatelor. Fosta Prima Doamna a transmis un mesaj pe pagina sa de Twitter.

- Presedintele SUA, Donald Trump, care, conform proiectiilor realizate de presa, a pierdut alegerile pentru un nou mandat in fata democratului Joe Biden, a reluat pe Twitter afirmatiile referitoare la voturile ilegale. A fost publicat noul model al declarației pe proprie raspundere pentru deplasarea pe…

- "Felicitari presedintelui ales Joe Biden pentru victoria sa. Astept cu nerabdare sa consolidam in continuare puternicul si dinamicul nostru Parteneriat Strategic in toate dimensiunile sale. Romania va continua sa lucreze pentru a consolida securitatea, prosperitatea si rezistenta comunitatii noastre…

- "Votantii si-au spus cuvantul si i-au ales pe Joe Bien si pe Kamala Harris sa fie urmatorul presedinte, respectiv vicepresedinte. Este o alegere istorica, o respingere a lui Trump si o noua pagina pentru Statele Unite. Este un bilet care face istorie, o respingere a lui Trump și o noua…

- Donald Trump si-a anuntat victoria la alegerile prezidentiale din Statele Unite. "Am castigat aceste alegeri, cu un avans mare!", a scris republicanul Donald Trump, pe Twitter. I WON THIS ELECTION, BY A LOT! November 7, 2020 In schimb, o proiectie BBC arata ca democratul Joe…

- Presedintele american, Donald Trump anunțase ji ca si-a facut un test COVID-19, dar inca nu are rezultatele, dupa testul pozitiv al unei colaboratoare apropiate, scrie AFP, citata de agerpres. "Ea a fost testata pozitiv", a declarat Donald Trump pentru Fox News, confirmand informatii de presa referitoare…