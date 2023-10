Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al UDMR, deputatul Csoma Botond a declarat luni ca nu crede ca UDMR se va intoarce la guvernare si nici un acord de sustinere a unui guvern minoritar nu se va face. El a mai spus ca pe la colturi, multi spun ca PSD si PNL vor avea liste comune la alegerile de anul viitor. Despre…

- Motorola se pregateste sa lanseze un nou telefon midrange cu potential de hit, Moto Edge 40 Neo. Elva debuta in aceasta saptamana si tocmai a inregistrat o scapare sub foram de specificatii si imagini. E vorba despre randari cu rezolutie ridicata. Imaginile vin de la zvonacul Sudhanshu Ambhore, care…

- Teatrul Municipal „Bacovia” anunța deschiderea stagiunii 2023-2024 cu premiera spectacolului „O poveste super fericita (despre cum e sa fii super trist), de Jon Brittain, muzica originala: Matthew Floyd Jones. Premiera va avea loc in zilele de 8 și 10 septembrie, de la ora 19.00. Regia spectacolului…

- Netflix a anuntat luni seara ca nunta lui Charles cu Camilla va fi relatata in cel de-al saselea si ultimul sezon al serialului de succes „The Crown”, programat pentru sfarsitul anului, potrivit news.ro.La inceputul acestei saptamani, contul Netflix UK and Ireland de pe X (fostul Twitter) a publicat…

- Omul de afaceri egiptean Mohamed Al-Fayed, tatal iubitului Printesei Diana, a incetat din viata la varsta de 94 de ani, a anuntat familia sa intr-un comunicat, cerand respectarea vietii private in aceste momente, relateaza AFP. „Doamna Mohamed Al Fayed, copiii si nepotii ei doresc sa confirme ca iubitul…

- Producatorii aclamatului serial „The Crown” promit ca vor trata cu delicatețe moartea prințesei Diana in noul sezon, al șaselea, pe care se estimeaza ca il vom vedea spre sfarșitul anului la Netflix. Realizatorii producției „The Crown” au declarat ca moartea prințesei Diana va fi recreata „delicat”…

- Intr-un nou documentar Netflix despre viața sa, Arnold Schwarzenegger este intrebat despre secretul succesului sau uimitor ca culturist, actor și politician. Schwarzenegger raspunde cu un singur cuvant pe care il repeta de-a lungul celor trei parți ale seriei, scrie inc.com. “Toata viața mea, am avut…

- Greta Gerwig a intrat in istorie, deoarece Barbie a inregistrat un weekend de lansare cu incasari de 377 de milioane de dolari in intreaga lume, devenind cel mai bun start pentru un film regizat de o femeie, informeaza The Guardian.In box office-ul nord-american - SUA si Canada - "Barbie" a ocupat…