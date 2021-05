Statul american Texas se pregateste sa-l execute miercuri pe un afro-american condamnat la pedeapsa capitala pentru uciderea unei octogenare, in pofida faptului ca acesta a incercat sa obtina clementa guvernatorului printr-o inregistrare video putin obisnuita, informeaza AFP.

In aceasta inregistrare de patru minute, filmata la vorbitor si postata online de New York Times, Quintin Jones se adreseaza direct alesului republican Greg Abbott, pentru a-i solicita comutarea pedepsei sale in detentie pe viata, scrie Agerpres.ro.

"Am ucis pe cineva in urma cu 20 de ani", recunoaste acest…