VIDEO Testele pentru COVID pot ieși pozitive de la acest fruct! Pe internet au aparut o mulțime de videoclipuri in care oamenii pun suc natural de fructe pe testul antigen, ca sa vada ce rezultat obțin. Specialiștii atrag atenția ca acidul din fructe influențeaza testele COVID, deci in niciun caz nu trebuie luate in considerare. Medicii spun ca testele antigen sunt receptive la aciditate, iar, pe langa portocale și alte fructe, legume sau alimente pot influența rezultatul testului. @lumi.lumi.lumi1 Nai cum așa ceva trebuie sa vezi asta…. #test #pozitiv #portocala #covid19 #covid ♬ sunet original – bubu Pagina de Facebook Ro-Vaccinare a reacționat la acest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un videoclip in care o persoana toarna suc dintr-o portocala pe un test antigen Covid-19, care apoi da ceea ce pare a fi un rezultat pozitiv, a fost distribuit de zeci de mii de ori la mijlocul lunii ianuarie 2022, cu afirmații ca aceasta este o dovada ca testele rapide nu sunt fiabile. Autoritațile…

- Medicii spun ca testele antigen sunt receptive la aciditate, iar, pe langa portocale, și alte fructe, legume sau alimente pot influența rezultatul testului. @caprariu_valentino @giusfanny12 Pe economie ???????? #ValentinoWorks #MamaLia #AdventureVibes #Challenge #Stitch #Lamborghini #Gold ♬ suono originale…

