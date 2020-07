​VIDEO Test Drive Skoda Citigo e iV, o mașină electrică mică, cu baterie mare ​Skoda Citigo e iV este versiunea 100% electrica a citadinei Citigo – o mașina de clasa A (sau segment A) sora cu Volkswagen e-up! și SEAT Mii electric. Citigo e iV are o baterie mare raportata la dimensiunile mașinii (32,3 kWh net, respectiv 36,8 kWh brut), iar autonomia omologata în regim WLTP este 260 km. O medie anuala realista de 220 km este perfect fezabila în viața de zi cu zi. Am condus Skoda Citigo e iV în Haga, Olanda, iar în acest test drive, cu video, puteți vedea tot ce este important la acest model.





Citește articolul complet pe 0-100.ro Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cateva luni in care Tesla Model 3 a fost cea mai dorita mașina electrica pe Batranul Continent, Renault Zoe a revenit pe prima poziție in clasament in luna mai, potrivit celor mai recente date furnizate de compania de analiza Jato Dynamics. Astfel, Renault Zoe a avut 3.679 clienți in a cincea luna…

- Mașinile electrice prind din ce in ce mai mult teren la nivel global, insa in Romania, sunt in continuare privite ca o noutate stranie de care puțini se apropie pentru a ințelege mai bine cum funcționeaza. Pe de o parte, oamenii au anumite preconcepții despre fiabilitate, autonomie sau costuri mari…

- Circumstantele incidentului sunt necunoscute. Politia olandeza a precizat ca l-a arestat pe soferul vehicului, si a deschis o ancheta in acest sens. Unul dintre raniti a fost condus la un spital, iar ceilalti cinci au primit ingrijiri la fata locului. Potrivit unui ziar local, soferul ar…

- In luna aprilie, pe piața din Europa au fost inmatriculate doar 292.182 de mașini noi, in scadere cu 78.3% comparativ cu perioada similara a anului trecut. Acest declin se datoreaza restricțiilor impuse de aproape toate țarile europene in contextul pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2. Conform datelor…

- Doi romani morți, alți 7 raniți, in microbuzul care ii ducea la munca, dis de dimineața, in Olanda. Mașina in care se aflau s-a izbit de un autoturism condus de o tanara șoferița, ranita și ea. 9 romani calatoreau intr-un microbuz, spre locul unde muncesc. Ei erau muncitori sezonieri in horticultura.…

- Romania a avut a patra cea mai mare creștere de preț la energia electrica pentru consumatorii casnici din UE, intre al doilea semestru din 2018 și a doua jumatate a anului trecut, cu o majorare de 10,1%, dupa Olanda (+19,6%), Lituania (+14,3%) și Cehia (+11%), anunța Eurostat, anunța MEDIAFAX.Scaderi…

- Expertii sunt de parere ca daca in aceasta perioada masina dumnevoastra a stat doar in parcare, atunci trebuie sa faceti un prim drum la service. Motivul: este posibil ca sub capota anumite animalute sa fi provocat adevarate probleme. "Este indicat sa verificam compartimentul motor deoarece…

- Exista deja o dovada oficiala ca Dacia lucreaza la o mașina electrica , aratand chiar recent conceptul acesteia numit Spring . Pe piața va ajunge abia la anul si inca nu se cunoaste la ce pret, dar daca iti doresti o Dacia electrica acum, cea pe care o ai (cel mai potrivit este Logan) poate fi transformata…