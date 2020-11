VIDEO Test Drive Ford Mondeo Hybrid La inceputul anului 2019, Ford prezenta versiunea cu facelift pentru Mondeo, care cuprindea imbunatatiri la majoritatea capitolelor si continua sa ofere versiunea hibrid, despre care stiam deja ca este una extrem de eficienta. Am testat Ford Mondeo Hybrid in versiunea break pentru a vedea ce s-a schimbat. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

