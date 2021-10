Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune de seducție langa capitala Germaniei. Producatorul american Tesla și-a inaugurat in acest weekend viitoarea sa „giga-uzina”, prima pe vechiul continent, sperand sa livreze primele sale mașini electrice in decembrie. Mii de oameni au fost primiți in cadrul unei ceremonii festive, in timp…

- Mii de persoane au venit sâmbata la noua fabrica Tesla de la periferia Berlinului, unde Elon Musk, directorul executiv al producatorului de vehicule electrice, a gazduit o „zi a portilor deschise”, relateaza agenția germana DPA, preluata de Agerpres.Sute de oameni ajunsesera…

- Tesla a aminat deschiderea gigafabricii pentru sfarsitul anului 2021, dand vina pe piedicile birocratice din Germania. “Asteptam cu nerabdare sa obtinem aprobarea pentru a produce primele masini, poate in octombrie, daca suntem norocosi”, a declarat Musk intr-o vizita la uzina impreuna cu Armin Laschet,…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a subliniat importanta respectarii termenului de constructie a gigafabricii din Brandenburg, in timpul unei intalniri cu ministrul Economiei al acestui land german, Joerg Steinbach, transmite Reuters. Musk a mai spus ca este dispus sa intensifice comunicarea…

- Gratie unui numar record de autovehicule livrate in al doilea trimestru al acestui an, constructorul american de automobile electrice Tesla a castigat pentru prima data in istoria sa mai mult de un miliard de dolari in decursul a trei luni, dar a avertizat ca penuria de semiconductori ramane o amenintare,…