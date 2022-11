VIDEO: Tesla va moderniza Model 3 în încercarea de a reduce costurile Tesla actualieaza Model 3, potrivit unor surse, in timp ce producatorul de top de vehicule electrice urmarește sa reduca costurile de producție și sa sporeasca atractivitatea sedanului electric vechi de cinci ani. Tesla dezvolta o versiune modernizata a modelului 3. Acest lucru vine in contextul in care producatorul de top de vehicule electrice urmarește sa reduca costurile de producție și sa sporeasca atractivitatea sedanului electric vechi de cinci ani, care este cel mai ieftin model al sau. Sursele spun ca unul dintre punctele centrale ale reproiectarii, cu numele de cod „Highland”, este reducerea… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

