Cel puțin doua persoane au murit și patru au fost grav ranite intr-un atac armat produs joi in centrul orașului Tel Aviv, cel mai recent din mai multe atacuri in care au fost ucise 13 persoane in ultima luna, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.

