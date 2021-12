Noi imagini surprinse din satelit arata cum fortele armate rusesti au fost dispuse in pozitii strategice in vestul Rusiei, langa granita cu Ucraina si Crimeea. Criza se afla la cel mai grav moment din 2015, atunci cand Moscova a organizat o incursiune pe scara larga in Ucraina.„Aceasta mobilizare neobișnuita de forțe numeroase și capabile de acțiuni ofensive in interior, in Crimeea și in Dombas, ocupat temporar de apropiați ai Federației Ruse este foarte neobisnuita. O noua incursiune militara, așa cum au facut-o in 2014 sau in 2008 in Georgia, va avea - nu din punct de vedere militar, dar din…